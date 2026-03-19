اللواء: أسرار



لغز

عاشت أحياء في بيروت الغربية ليلة أمس الأول، مع طلائع الفجر ساعات عصيبة من الضغط النفسي على المواطنين عبر اتصالات الواتس آب من أكثر من عاصمة أوروبية وغيرها..







غمز

ذهبت تعميمات واضحة بعدم التعرُّض للشخصيات الرسمية الرفيعة في الدولة، وعدم تشريع الأبواب أمام تصدُّع لا يفيد أحداً..





همس

قال خبراء اقتصاديون أن ما بين أهداف الحرب في مضيق هرمز تسديد ضربة قوية لإمدادات الطاقة الى الصين ودول آسيوية أخرى..











البناء: خفايا وكواليس





خفايا

يبدي دبلوماسي أوروبي خشيته من أن يكون استهداف “إسرائيل” لمنشأة الغاز الإيرانية رغم إدراك أن إيران سوف تردّ باستهداف منشآت نفطية إسرائيلية وخليجية، تعبيراً عن قرار إسرائيلي بتفعيل خيار شمشون الذي يتضمّن في نهايته فرضية استخدام السلاح النووي، لأن السياق الذي افتتحته “إسرائيل” ليس مبنياً على اعتقاد بعدم جرأة إيران على الردّ المؤلم وقد أظهر استهداف إيران للقواعد الأميركية في الخليج أن لا خطوط حمراء إيرانية في الحرب، وبالتالي تفتح “إسرائيل” مساحة جديدة للحرب تُجبر فيه أميركا على التورط أكثر وتطلق عبره حرب الطاقة التي تعرّض السوق العالمي للانهيار، بحيث تربط انهيار قدرتها على مواصلة الحرب بانهيار عالمي أكبر، ويبقى السؤال هل يخاطر الرئيس الأميركي بمصيره السياسي ومستقبل أميركا السياسي والاقتصادي كما يريد بنيامين نتنياهو أم يرسم استراتيجية خروج من الحرب بتسوية كبرى؟



كواليس

رصدت سفارات عربية وغربية في بيروت تحوّلاً في المناخ العام الشعبي والسياسي والإعلامي لصالح المقاومة في ضوء ما أظهرته معارك الخط الأمامي خلال الأيام العشرين التي مضت على فتح جبهات القتال في الجنوب عدا عن القدرة النارية التي تؤدي بطريقة تثير الإعجاب، ويبدو أن هذا الأداء ظهر كفرصة لتغيير اتجاه موقع لبنان في مواجهة “إسرائيل” لصالح تفادي خيار الاستسلام والتخلّي عن جزء من الأرض لشراء الأمن إلى نوع من التوازن الذي يتيح إعادة تعويم اتفاق وقف إطلاق النار والعودة الى القرار 1701.













نداء الوطن: أسرار



يستعد أعضاء في الكونغرس من الحزبين لإرسال رسالة إلى السفير الأميركي ميشال عيسى لحثه على التواصل مع لبنان بشأن تعليق إنفاذ القوانين المناهضة للتطبيع على اعتبار أن هذه القوانين تزيد من مخاطر التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل وتُعقِّد تنفيذ القرار 1701.



يثني دبلوماسيون عرب وأجانب على أداء وزير الخارجية وجرأته وشفافيته، ويذكِّرون بأن التحذيرات التي قدمها قبل اندلاع هذه الحرب كانت في محلها ولو أن لبنان أخذ بها لكان تفادى هذه الحرب المدمرة.



طلب "حزب الله" في بلدات بقاعية عدة إزالة كاميرات المراقبة من أمام المحال وعلى الطرقات العامة، بذريعة إمكانية استغلالها من قبل إسرائيل لمراقبة التحركات وخرقها أمنيًا، وفوجئ أصحاب المحال بإقدام مجهولين على تخريب الكاميرات المثبتة من دون سابق إنذار أو تنسيق.