أسرار الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2026
اللواء: أسرار
لغز
عاشت أحياء في بيروت الغربية ليلة أمس الأول، مع طلائع الفجر ساعات عصيبة من الضغط النفسي على المواطنين عبر اتصالات الواتس آب من أكثر من عاصمة أوروبية وغيرها..
غمز
ذهبت تعميمات واضحة بعدم التعرُّض للشخصيات الرسمية الرفيعة في الدولة، وعدم تشريع الأبواب أمام تصدُّع لا يفيد أحداً..
همس
قال خبراء اقتصاديون أن ما بين أهداف الحرب في مضيق هرمز تسديد ضربة قوية لإمدادات الطاقة الى الصين ودول آسيوية أخرى..
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
يبدي دبلوماسي أوروبي خشيته من أن يكون استهداف “إسرائيل” لمنشأة الغاز الإيرانية رغم إدراك أن إيران سوف تردّ باستهداف منشآت نفطية إسرائيلية وخليجية، تعبيراً عن قرار إسرائيلي بتفعيل خيار شمشون الذي يتضمّن في نهايته فرضية استخدام السلاح النووي، لأن السياق الذي افتتحته “إسرائيل” ليس مبنياً على اعتقاد بعدم جرأة إيران على الردّ المؤلم وقد أظهر استهداف إيران للقواعد الأميركية في الخليج أن لا خطوط حمراء إيرانية في الحرب، وبالتالي تفتح “إسرائيل” مساحة جديدة للحرب تُجبر فيه أميركا على التورط أكثر وتطلق عبره حرب الطاقة التي تعرّض السوق العالمي للانهيار، بحيث تربط انهيار قدرتها على مواصلة الحرب بانهيار عالمي أكبر، ويبقى السؤال هل يخاطر الرئيس الأميركي بمصيره السياسي ومستقبل أميركا السياسي والاقتصادي كما يريد بنيامين نتنياهو أم يرسم استراتيجية خروج من الحرب بتسوية كبرى؟
كواليس
رصدت سفارات عربية وغربية في بيروت تحوّلاً في المناخ العام الشعبي والسياسي والإعلامي لصالح المقاومة في ضوء ما أظهرته معارك الخط الأمامي خلال الأيام العشرين التي مضت على فتح جبهات القتال في الجنوب عدا عن القدرة النارية التي تؤدي بطريقة تثير الإعجاب، ويبدو أن هذا الأداء ظهر كفرصة لتغيير اتجاه موقع لبنان في مواجهة “إسرائيل” لصالح تفادي خيار الاستسلام والتخلّي عن جزء من الأرض لشراء الأمن إلى نوع من التوازن الذي يتيح إعادة تعويم اتفاق وقف إطلاق النار والعودة الى القرار 1701.
نداء الوطن: أسرار
يستعد أعضاء في الكونغرس من الحزبين لإرسال رسالة إلى السفير الأميركي ميشال عيسى لحثه على التواصل مع لبنان بشأن تعليق إنفاذ القوانين المناهضة للتطبيع على اعتبار أن هذه القوانين تزيد من مخاطر التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل وتُعقِّد تنفيذ القرار 1701.
يثني دبلوماسيون عرب وأجانب على أداء وزير الخارجية وجرأته وشفافيته، ويذكِّرون بأن التحذيرات التي قدمها قبل اندلاع هذه الحرب كانت في محلها ولو أن لبنان أخذ بها لكان تفادى هذه الحرب المدمرة.
طلب "حزب الله" في بلدات بقاعية عدة إزالة كاميرات المراقبة من أمام المحال وعلى الطرقات العامة، بذريعة إمكانية استغلالها من قبل إسرائيل لمراقبة التحركات وخرقها أمنيًا، وفوجئ أصحاب المحال بإقدام مجهولين على تخريب الكاميرات المثبتة من دون سابق إنذار أو تنسيق.
07 :39
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
07 :27
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل
07 :13
التحكم المروري: ازدحام مروري على جسر كازينو لبنان باتجاه جونيه بسبب تصادم بين مركبتين والأضرار مادية
07 :03
تل أبيب بدأت التمهيد للاجتياح (الجمهورية) تتمة
06 :55
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل في تل أبيب بعد إصابته بشظايا صواريخ (روسيا اليوم)
06 :53
عناوين الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2026 تتمة
Other stories
49 مركزاً للرعاية الصحية تخرج من الخدمة
حزب الله: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة
هيئة الاعلام في "الحزب" تنعى الإعلامي محمد شري
حزب الله: اسقطنا مسيرة فوق المروانية واستهدفنا قاعدة عين زيتيم في صفد وثكنة يوآف في الجولان بالمسيرات وتجمعا للعدو في كريات شمونة
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ!
حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه
حزب الله: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في كريات شمونة بالمسيّرات وفي العديسة وشوميرا بالصواريخ وتصدينا لقوة حاولت التقدم باتجاه الطيبة
دار الفتوى: الجمعة أول أيام عيد الفطر
وفد من التيار الوطني الحر برئاسة خوري زار "التقدمي": الجيش هو الضمانة وتأكيد الحفاظ على الإستقرار
حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون
وزارة الصحة تنشر أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان
تعميم صورة لقاصر مفقود... هل شاهدتموه؟
درغام: لا تفاؤل بحل سياسي… وتحذير من تكرار سيناريو الحرب
خاص - مصدر لبناني: المسعى الأخير لإنهاء الحرب قبل المحظور الكبير
غارة على مبنى سكني محاذي لموقف السيارات الخلفي لمستشفى الشيخ راغب حرب في تول
هذا ما تشهده جسور منطقة الليطاني!
بعد تهديدات إسرائيلية... إخلاء جديدة مرجعيون من النازحين
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة!
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد
تل أبيب بدأت التمهيد للاجتياح
