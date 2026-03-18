يشير مصدر سياسي لبناني ومطلع على جانب من الحراك الدبلوماسي الدولي لاحتواء الحرب الدائرة في المنطقة، إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ارتبطت عملياً بالحرب الأميركية – الإيرانية، وبالتالي أية مفاوضات ستشمل الملفين الإيراني واللبناني ضمن تسوية أميركية – إيرانية كبرى برعاية وضمانة دولية روسية – خليجية – أوروبية وربما صينية ضمن جهود الربع الساعة الأخير لإنهاء الحرب قبل أن تنزلق الى مستويات أخطر يصعب وقفها وندخل في المحظور الإقليمي الكبير.



ولفت المصدر الى أن الحرب دخلت مرحلة حساسة وخطيرة "لعبة عض الأصابع" ومن يصمد أكثر يدخل أقوى الى المفاوضات ويُحقق مكاسب أكبر ضمن صراع النفوذ والهيمنة على منطقتي الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا وصولاً الى أفريقيا.