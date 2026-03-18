أفادت معلومات صحافيّة عن استشهاد الإعلامي محمد شري وزوجته جرّاء الغارة الإسرائيلية على زقاق البلاط في بيروت صباحًا.

ونعى الصحافي قاسم قصير على صفحته على "فايسبوك"، الإعلامي في "المنار" الزميل محمد شري وزوجته في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بيروت اليوم.