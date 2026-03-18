حذّر رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون، في بيان، "من كارثة وطنية وشيكة قد تضرب قطاع الاتصالات بما فيه خدمة الإنترنت، في حال تعرّض الشبكات إلى ضربة قاسية تؤدي إلى انفصالها عن الخدمة"، وأكّد أنّ "هذا القطاع الحيوي ليس ترفًا، بل هو شريان أساسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد".

وشدّد على أنّ "الدولة اللبنانية، ووزارة الاتصالات تحديدًا، تتحمّل كامل المسؤولية عن أي انهيار محتمل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إذ لا يجوز لها أن تكتفي بالتفرّج أو إضاعة الوقت في المماطلة، بينما ربع الشعب اللبناني قد هُجّر بالفعل نتيجة السياسات الفاشلة، وما زال الباقي يواجه خطر العزلة والانقطاع عن العالم، وخصوصا ان وما نشهده من حروب تطيح بالأخضر واليابس، تبقى شبكة الإنترنت الملاذ الأول والأخير بين لبنان والعالم وأمام كافة المؤسسات التجارية لاسيما التربوية منها والتي اتخذت قرارا بمتابعة التعليم عن بعد، للمدارس المقفلة ولخير توسيع هذا الاقفال لكافة المدارس في لبنان. بحيث إنّ أي انقطاع شامل سيُعتبر جريمة بحق الأجيال الناشئة، ويكشف حجم الإهمال واللامسؤولية لدى السلطة".

ودعا الحكومة إلى "الإسراع فورًا في وضع خطة بديلة جدّية وفعّالة، تشمل إنشاء لجنة طوارئ وطنية، وتوفير حلول تقنية عاجلة تضمن استمرارية الشبكات".

وختم: "إنّ الاتصالات، هي حق أساسي وركيزة من ركائز السيادة الوطنية، وأي تهاون في حمايتها هو تواطؤ على مستقبل لبنان وأبنائه، فعلى الدولة أن تقوم بواجباتها أمام شعبها".