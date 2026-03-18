إنذار إسرائيلي عاجل لسكان جنوب الزهراني!
-
18 March 2026
-
43 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس"، إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى شمال النهر.
وأوضح أن نشاطات حزب الله في المنطقة تدفع الجيش الاسرائيلي إلى تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة، مشيرًا إلى أنه لا ينوي استهداف المدنيين.
وأكد أدرعي أن الغارات مستمرة، وأن الجيش يعمل بقوة كبيرة في المنطقة، داعيًا السكان إلى المغادرة الفورية حفاظًا على سلامتهم.
وحذّر من أن التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياة المدنيين للخطر، مشددًا على ضرورة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الزهراني.
كما لفت إلى أن البقاء جنوب النهر قد يعرّض حياة السكان وعائلاتهم للخطر، محذرًا من أن أي تحرك جنوبًا قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم.
-
EXCLUSIVE
-
-
