تهديدات مبطنة إلى الحكومة والجيش اللبناني
18 March 2026
جزمت مصادر سياسية بارزة لصحيفة “الاخبار”، أن «الحكومة اللبنانية لم تتبلغ أي جديد بشأن التفاوض، لا من فرنسا ولا من قبرص»، في وقت تستمر فيه إسرائيل بتوجيه تهديدات مبطنة إلى الحكومة، آخرها على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي طالب «باتخاذ إجراءات فورية لوقف هجمات حزب الله على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية»، قائلاً: «نتوقع من الحكومة اللبنانية التحرك فوراً لوقف هذه الهجمات»، نافياً «وجود أي توجّه لدى بلاده لإجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان لإنهاء الحرب».
وفي هذا الإطار أتى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي المُسيّر لدرّاجة وآليّة عسكريّة تقلّ عناصر من الجيش اللبناني في قعقعيّة الجسر في أثناء تنفيذ مهمّة ميدانيّة، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة آخرين. كما استُهدفت درّاجة عائدة إلى الجيش في بلدة فرون خلال تحرّكها، فيما طاولت ضربة أخرى درّاجة عسكريّة في زبدين، ما أسفر عن استشهاد عنصرين، وهو ما فسرته مصادر بأنه «رسالة إلى الدولة اللبنانية والجيش».
Just in
08 :55
غارتان جديدتان على سحمر
08 :41
تحليق مكثّف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق البقاع الغربي
08 :37
غارة على شقة سكنية في زقاق البلاط - بيروت تتمة
08 :20
غارة اسرائيلية تستهدف زقاق البلاط في العاصمة بيروت
08 :17
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي
08 :13
وزارة الدفاع السعودية: إسقاط مسيرة معادية أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات بالرياض
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
18 March 2026
