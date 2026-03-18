ديبلوماسي غربي يكشف الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان
18 March 2026
9 mins ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:أوضح ديبلوماسي غربي رفيع لـ«الجمهورية»، أنّ الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان يقوم على مقاربة «الخطوة مقابل خطوة»، أي ربط أي ترتيبات أمنية ميدانية بضمانات متبادلة وواضحة، خصوصاً لجهة تثبيت قواعد الاشتباك والحدّ من الانزلاق إلى حرب بلا أفق. إلّا أنّ إسرائيل، وفق المصدر، ترفض حتى الآن هذا الشكل من التفاوض، مفضّلة فرض وقائع ميدانية مسبقة تُترجم لاحقاً في السياسة، ما يُفرغ أي مسار تفاوضي من توازنه ويحوّله عملية إملاء لا تفاوض.
وأوضح المصدر الديبلوماسي، أنّ طبيعة التفاوض المطروح لبنانياً تقوم على مسار غير مباشر عبر وسطاء دوليّين، يتدرّج من تثبيت التهدئة إلى بحث في الترتيبات الحدودية الأوسع، وصولاً إلى آلية رقابة وضمانات دولية. غير أنّ العقدة الأساسية تكمن في رفض الجانب الإسرائيلي تقديم التزامات متزامنة، وإصراره على مقاربة أمنية أحادية، في مقابل سعي لبنان إلى تثبيت مبدأ التلازم بين الأمن والسيادة، وهو ما يفسّر استمرار الجمود على رغم من كثافة الاتصالات.
Just in
07 :26
الحرس الوطني الكويتي: قوة الواجب تسقط 7 مسيرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها
07 :21
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
07 :13
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة تتمة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و 4 جرحى في 5 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
06 :55
مسؤول إسرائيلي: تقييماتنا المشتركة مع أميركا تؤكد إمكانية انهيار النظام الإيراني والبنية الأمنية الداخلية في إيران ضعفت وننتظر عودة الاحتجاجات
06 :39
التلويح بالورقة السورية (الأخبار) تتمة
07 :26
الحرس الوطني الكويتي: قوة الواجب تسقط 7 مسيرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها
-
07 :21
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
-
07 :13
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة تتمة
-
07 :10
التحكم المروري: قتيل و 4 جرحى في 5 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
06 :55
مسؤول إسرائيلي: تقييماتنا المشتركة مع أميركا تؤكد إمكانية انهيار النظام الإيراني والبنية الأمنية الداخلية في إيران ضعفت وننتظر عودة الاحتجاجات
-
06 :39
التلويح بالورقة السورية (الأخبار) تتمة
