التلويح بالورقة السورية
18 March 2026
36 mins ago
source: الأخبار
بعض ما جاء في مانشيت الأخبار:
اتخذت الضغوط الخارجية على لبنان شكلاً جديداً، بحيث عادت رسائل التهديد إلى لبنان بالورقة السورية، ونسبت وكالة «رويترز» إلى مصادر مجهولة أن «الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح «حزب الله»، لكن دمشق مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خشية الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط وتأجيج التوتر الطائفي».
وفي وقت لاحق، أصدر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك بياناً قال فيه «إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تشجّع سوريا على إرسال قوات إلى لبنان هي تقارير كاذبة وغير دقيقة».
وهو أمر أشارت إليه أيضاً مصادر قطرية قالت إن «القيادة السورية غير مستعدة للمغامرة باستقرارها الداخلي من أجل تلبية رغبات إسرائيل»، وأشارت المصادر إلى مساعي تقوم بها الدوحة، لمنع حصول أي توتر بين لبنان وسوريا.
Just in
07 :26
الحرس الوطني الكويتي: قوة الواجب تسقط 7 مسيرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها
07 :21
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
07 :13
إنذار إسرائيلي إلى سكّان هذه القرى الجنوبيّة تتمة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و 4 جرحى في 5 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :05
ديبلوماسي غربي يكشف الطرح التفاوضي الذي قدّمه لبنان (الجمهورية) تتمة
06 :55
مسؤول إسرائيلي: تقييماتنا المشتركة مع أميركا تؤكد إمكانية انهيار النظام الإيراني والبنية الأمنية الداخلية في إيران ضعفت وننتظر عودة الاحتجاجات
