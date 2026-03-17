افادت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من المساجين اللبنانيين أطلقوا حركة غضب و احتجاج مساء اليوم الثلثاء بعد الافراج عن المساجين السوريين. الامر استدعى استنفار وحدات الجيش اللبناني و القوى الأمنية التي اتجهت نحو السجن بهدف ضبط هذا الحراك الاشبه بالانتفاضة.