عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات متوقفاً عند استهداف الجيش الاسرائيلي للجيش اللبناني موقعاً شهداء وجرحى، وأعلن تقدمه بالتعازي من قيادة الجيش وذوي الشهداء.

واعتبر التكتل ان استمرار الحرب يزيد المخاطر على لبنان وان اي تحرّك دولي لوقف النار يجب ان يلاقيه لبنان بخطوات عملية وخطّة دفاعية متكاملة. وجدّد رفضه للإحتلال وللفتنة الداخلية ولأي تدخل خارجي على أرضه من أي جهة كانت.

وسيحدّد النائب باسيل مواقف التيار من الأوضاع الراهنة في مقابلة شاملة سيجريها عند التاسعة من مساء غد الأربعاء على محطة تلفزيون "الغد" مع الإعلامي سامي كليب، وستبثها في الوقت نفسه محطة الـ OTV