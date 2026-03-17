عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات مع السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لا سيما تلك التي صمد أهلها فيها رغم تدهور الوضع الأمني.



وأكد السفير البابوي متابعة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر للوضع في لبنان، وصلواته الدائمة من أجل إنهاء معاناة اللبنانيين ووقف القتال، كما شدد على متابعة الكرسي الرسولي لأوضاع النازحين وتقديم المساعدة لهم.



وشكر الرئيس عون الأب الأقدس على مواقفه الداعمة للبنان وشعبه، مؤكداً العمل الدؤوب من أجل إنهاء المحنة التي يعيشها لبنان حالياً، ولافتاً إلى أن المبادرة التفاوضية التي أطلقها هدفت إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية.