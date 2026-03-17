شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة قعقعية الجسر- النبطيّة، حيث أصابت سيارة كانت تقل جنودًا في الجيش اللبناني أثناء عودتهم من الخدمة، وسط أنباء عن سقوط 5 جرحى وعنصر حالته حرجة.

— tayyar.org (@tayyar_org) March 17, 2026