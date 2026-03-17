أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 36 انضمت إلى توسيع النشاط البري "المركّز" في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ هذه القوات بدأت خلال الأيام الأخيرة عمليات برية محددة في هدف إضافي داخل الجنوب، في إطار توسيع ما وصفه بـ"حيز الدفاع الأمامي".



وبحسب البيان، فإنّ قوات الفرقة 36 تعمل بالتوازي مع الفرقة 91، وتواصل، استكمالًا لمهمتها السابقة، جهود تثبيت خط الدفاع الأمامي بهدف إزالة التهديدات وإنشاء طبقة أمنية إضافية لسكان شمال إسرائيل.



ولفت البيان إلى أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ، قبل دخول القوات، سلسلة هجمات بواسطة المدفعية والطيران الحربي استهدفت ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" عديدة في المنطقة.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنّه سيواصل العمل "بقوة" ضد حزب الله، معتبرًا أنّ الحزب "قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني"، على حد تعبيره.



وختم البيان بالتشديد على أنّ الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بإلحاق الأذى بمدنيي دولة إسرائيل".

