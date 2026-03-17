بالصور - العملية البرية الإسرائيلية.. فرق خاصة تدخل جنوب لبنان!
17 March 2026
2 mins ago
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 36 انضمت إلى توسيع النشاط البري "المركّز" في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ هذه القوات بدأت خلال الأيام الأخيرة عمليات برية محددة في هدف إضافي داخل الجنوب، في إطار توسيع ما وصفه بـ"حيز الدفاع الأمامي".
وبحسب البيان، فإنّ قوات الفرقة 36 تعمل بالتوازي مع الفرقة 91، وتواصل، استكمالًا لمهمتها السابقة، جهود تثبيت خط الدفاع الأمامي بهدف إزالة التهديدات وإنشاء طبقة أمنية إضافية لسكان شمال إسرائيل.
ولفت البيان إلى أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ، قبل دخول القوات، سلسلة هجمات بواسطة المدفعية والطيران الحربي استهدفت ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" عديدة في المنطقة.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنّه سيواصل العمل "بقوة" ضد حزب الله، معتبرًا أنّ الحزب "قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني"، على حد تعبيره.
وختم البيان بالتشديد على أنّ الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بإلحاق الأذى بمدنيي دولة إسرائيل".
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش حاول أمس اغتيال علي لاريجاني
الميادين: الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر شنتها مسيرة على سيارة تقل 4 عسكريين من الجيش اللبناني
حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق تتمة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدة الغجر بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مدينة الخيام جنوباً
سقوط اصابات جراء غارة إسرائيلية إستهدفت قعقعية الجسر
توتر في عين التينة
باريس: الجهد مستمر لإنهاء الحرب
الثبات: مرجع سوري: قد يتحرك المسلحون التكفيريون نحو البقاع في هذه الحالة فقط
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2026
خارطة المواجهات الميدانية: أين توغل الجيش الاسرائيلي حتى الآن؟
هل يطلب بري إلغاء قرار الحكومة نزع الشرعية عن المقاومة؟
إسرائيل تربط عودة سكان جنوب لبنان بأمن شمالها... مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عون متمسك باستعجال المفاوضات
إسرائيل تشنّ موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان
لبنان: الحزب استهدف دبابتي "ميركافا" في الطيبة.. 5 دبابات مدمّرة منذ ليل أمس
حصيلة أولية للغارة على معركة: شهيد و16 جريحا بينهم 7 سيدات
خاص - نائب سابق يُحذّر من استهداف الجيش
الإشتراكي: المفاوضات يجب ألا تستثني أي مكون من المكونات اللبنانية
خاص - مصادر سياسية: مواقف الراعي – عون خط دفاع عن "القائد"
قماطي: " سيكون أمام الحكومة خياران.."
شو الوضع؟ لا أفق لوقف الحرب وإسرائيل ترفض المفاوضات مع لبنان... اشتداد المعارك البرية مؤشِّر إلى النوايا حول المنطقة العازلة
خاص - تحرك روسي عاجل.. العودة الى المفاوضات وحلٌ لـ"النووي"
السيد: " الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…" !
بالصورة: دعوى قضائية ضد ال" mtv "!
بالفيديو - أبي خليل عبر قناة "الغد": "الحزب" أعطى الذريعة لإسرائيل بانخراطه في حرب لا مصلحة لنا فيها لكن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى
حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق
عواصف عاتية تتسبب في تأخير أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في أميركا
مسؤول آسيوي: إيران ستشارك في مونديال 2026
استهداف السفارة الأمريكية ببغداد وحزب الله العراقي ينعي مسؤوله الأمني
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات!
فرنسا: اليمين المتطرف واليسار المتشدد يتحكمان في الانتخابات المحلية
الجيش الإسرائيلي يُصدر تحذيرًا عاجلًا الى سكان جنوب لبنان!
إصابة ناقلة نفط بـ”مقذوف مجهول” قرب سلطنة عمان
جمعية سطوح بيروت تعلن انطلاق شحنة إنسانية إلى الجنوب يوم الجمعة
EXCLUSIVE
كواليس - وزيران في القفص!
