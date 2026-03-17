أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 آذار 2026
17 March 2026
29 mins ago
source: tayyar.org
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
لاحظ مصدر دبلوماسي غربي في بيروت الفوارق بين بيان المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال قبل أسبوعين والبيان الصادر أول أمس لجهة التراجع عن نظرية العملية البرية الواسعة لصالح الاكتفاء بنقاط حدودية، ويقول إن هذا التحول يجري بينما المتغير الوحيد هو دخول حزب الله على خط المواجهة المفتوحة مع الجيش الإسرائيلي واستهدافه المكثف والمتواصل عمق الكيان، ما يعني أن حكومة الكيان توصلت إلى نتيجة مفادها استحالة النجاح بعملية برية تستولي عبرها على منطقة جنوب الليطاني وإعادة رسم سقف جديد للعمل البري يتناسب مع ما يعتقد قادة الجيش الإسرائيلي أنه قابل للتحقيق، رغم شكوك الكثير من المحللين بقبول حزب الله وقف العمليات عن النقاط التي يبقى فيها الاحتلال وسعيه لإعادة فعل ما فعله قبل العام 2000 وإجبار الاحتلال على الخروج من الأراضي اللبنانية.
كواليس
تقول التحليلات التي أجرتها دولة خليجية لرسالة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى الدول الإسلامية إن إيران تضع في حسابها قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعطاء الأوامر بعملية تدمير المنشآت النفطية في جزيرة خرج، وهو ما كان لاريجاني قد حذّر من الرد عليه بتدمير كل الموانئ والمنشآت النفطية في المنطقة أو أن يكون العمل العسكري الأميركي من خلال إنزال مظلي لاحتلال الجزيرة. وفي هذه الحالة سوف تضطر إيران للقيام بعمل مماثل في منطقة خليجية حساسة. ورسالة لاريجاني هي تحذير استباقي ليقوم حكام الخليج بما يلزم لتفادي هذا التطور الدراماتيكي بإبلاغ واشنطن بخطورة اللعب بالنار.
اللواء: أسرار
لغز
تعرضت أعمال اللبنانيين في بعض المدن الخليجية لأضرار وخسائر، نظراً لتعطُّل مرافق النقل والعمليات التجارية..
غمز
سجلت أسعار الشقق المفروشة والعادية أسعاراً فوق الخيالية مع شروط مالية وتعاقدية بالغة القسوة..
همس
تجري تقييمات مختلفة لدور سفير دولة كبرى في مرحلة الإعداد لإنطلاق المفاوضات الرباعية في قبرص أو باريس..
نداء الوطن: أسرار
يُتداول أن كلّ ما يُسرَّب عن اعتراض الرئيس برّي على خيار التفاوض المباشر لا يتجاوز كونه جزءًا من إدارة الغضب داخل البيئة الحاضنة لـ "حزب اللّه"، ولا سيّما بعد موافقة وزراء "أمل" على القرار الحكومي الذي اعتبر الجناح العسكري والأمني لـ "الحزب" خارج إطار الشرعية القانونية.
تكثر عمليات سرقة منظمة تطول المنازل والممتلكات الخاصة، في القرى والبلدات الجنوبية التي أُخليت أو هُجّر سكّانها. الممارسات يقوم بها أفراد ومجموعات مرتبطة بقوى الأمر الواقع، ما يعكس مستوى غير مسبوق من الانفلات في مناطق يفترض أنها منكوبة وتحتاج إلى الحماية لا الاستباحة.
كشفت مصادر أن إيران تسعى جاهدة للحصول على إمدادات من الأدوية والمعدّات الطبّية، وسط انهيار منظومتها الصحية، بينما تواجه البلاد نقصًا حادًّا في الأمن الغذائي، ما يعكس فشل النظام وعجزه عن حماية شعبه.
Just in
06 :57
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله مستمر في هذه الساعة أيضاً في إطلاق المسيرات والصواريخ على مستوطنات خط المواجهة
06 :51
باريس: الجهد مستمر لإنهاء الحرب (الجمهورية) تتمة
06 :45
غارة إسرائيلية على محيط بلدة دبعال جنوبي لبنان
06 :40
الداخلية القطرية: اندلاع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ
06 :39
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية
06 :38
الثبات: مرجع سوري: قد يتحرك المسلحون التكفيريون نحو البقاع في هذه الحالة فقط تتمة
Just in
06 :57
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله مستمر في هذه الساعة أيضاً في إطلاق المسيرات والصواريخ على مستوطنات خط المواجهة
06 :51
باريس: الجهد مستمر لإنهاء الحرب (الجمهورية) تتمة
06 :45
غارة إسرائيلية على محيط بلدة دبعال جنوبي لبنان
06 :40
الداخلية القطرية: اندلاع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ
06 :39
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية
06 :38
الثبات: مرجع سوري: قد يتحرك المسلحون التكفيريون نحو البقاع في هذه الحالة فقط تتمة
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026