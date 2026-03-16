وضعَت مصادر سياسية كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد: بـ"ألا مجال لتغيير القادة وقت الحروب"، وزيارته الى قصر بعبدا في اليوم التالي مباشرة وإعلانه دعم رئيس الجمهورية والجيش وقائده، في إطار منح الكنيسة المارونية الغطاء لقائد الجيش العماد ردولف هيكل والذي منحه رئيس الجمهورية الغطاء السياسي عقب زيارته الى اليرزة، وذلك بعدما تعرض القائد لحملة سياسية إعلامية داخلية – خارجية ومحاولات مرجع رفيع إقالته وتعيين آخر مكانه. كاشفة أن مسارعة رئيس الجمهورية وبعده البطريرك الراعي لتشكيل خط دفاع سياسي – كنسي عن القائد، يُخفي شعوراً جدياً لديهما بنية مبيتة لدى جهات عدة لاستهداف قيادة الجيش وقائده كمنصبٍ دستوري وسيادي ودوره الوطني في ظل الظروف الخطيرة لتي يمر بها لبنان.