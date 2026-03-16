Tayyar Article
وفد من "التيار" زار بلديّتَي برج حمود والفنار: استعدادٌ لمواكبة عمل البلديات وتسهيل مهامها
16 March 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
متابعةً لعمل البلديات في ظل المسؤوليات الإدارية والإنسانية والأمنية الاستثنائية الناتجة عن ظروف الحرب التي يمرّ بها وطننا، زار وفد من التيار الوطني الحرّ ضمّ نائب الرئيس غسان الخوري، والنائب السابق أدي معلوف، وأمين سرّ التيار جهاد سلامة، وعضو المجلس السياسي هشام كنج، ومنسّق هيئة قضاء المتن إيلي خوري، وعدد من التياريين، بلدية برج حمود حيث التقوا رئيس البلدية السيد مارديك بوغوصيان، وذلك بحضور أمين عام حزب الطاشناق السيد ألبير بالابانيان وأعضاء من المجلس البلدي. كما زار الوفد بلدية الفنار حيث اجتمع برئيسها الأستاذ ميشال سلامة بحضور المختار زيدان عون.
وشدّد الحاضرون على أهمية تمكين البلديات ومؤازرة عملها من قبل الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، بما يساهم في تفعيل دورها في تأمين الخدمات الضرورية والحفاظ على الأمن في بلداتها.
كما أكّد التيار الوطني الحرّ استعداده لمواكبة عمل البلديات وتسهيل مهامها ضمن الإمكانات المتاحة.
لاريجاني: سننشر بعد قليل رسالة من 6 بنود موجهة للمسلمين في أنحاء العالم وإلى حكومات الدول الإسلامية
غارة إسرائيلية تستهدف مدينة بنت جبيل
بي بي إس عن ترامب: الحرب ثمن زهيد بعد سنوات من إرهاب النظام الإيراني وأسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهائها
رويترز: شركة أدنوك علقت تحميل النفط بميناء الفجيرة الإماراتي بعد حرائق بمحطة التصدير الرئيسية إثر هجوم بمسيرة
وزير الخارجية الإيرانية: أميركا بدأت الحرب بحثًا عن استسلامنا من دون شروط والآن تتوسل لدول أخرى لفتح مضيق هرمز
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل والدفاع الجوي يعمل على اعتراضها
إليكم أيام العطلة بمناسبة عيد الفطر وعيد البشارة...
بو جودة: الخلاص بانسحاب الإحتلال الإسرائيلي وسحب كل سلاح خارج إمرة الجيش
الادّعاء على 4 عناصر جدد من "الحزب"...
أدرعي: "العثور على مخزن أسلحة للحزب جنوبًا"!
بشأن الجامعة اللبنانية... إليكم هذا البيان
برّي للسفير الفرنسي: للتمسك والإلتزام بإتفاق تشرين 2024 وبلجنة "الميكانيزم"... ماغرو: مستمرون بمساعينا
بيانٌ هامّ لـ وزيرة التربية... ماذا جاء فيه؟
بالفيديو: "الحزب" يستهدف دبابة "ميركافا"
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان!
الراعي: ندعم كل خطوة يقوم بها الرئيس عون ونؤيّد الجيش وقائده
مرقص من السرايا: سلام وبعض الوزراء أثاروا خطاب التحريض... ولضرورة تحرك النيابات العامة
شارل جبور يبرر هجومه على سفير لبنان في فرنسا: تبنّى سردية "الحزب"!
"توغّل بطيء"... هذا ما تسعى إليه إسرائيل!
اتّصالٌ إسرائيلي جديد يطلب من هذه البلديّة الإخلاء الفوريّ!
الحرب على لبنان قد تستمر حتى هذا التاريخ.. والمرحلة الأهم بدأت!
قصة الذهاب إلى التفاوض: من بيروت إلى نيقوسيا وباريس
شروط إسرائيل لما بعد الحرب: منطقة عازلة ومكتب تمثيلي
أدرعي في منشور جديد: طفح الكيل..
خاص - المبادرة الفرنسية بين التفاوض والاختبار!
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان
من التوت إلى الثوم… 5 أطعمة قد تساعد في الوقاية من السرطان
استئناف تدريجي للرحلات في مطار دبي بعد تعليقها مؤقتاً إثر هجوم بمسيّرة
إنفراج أم انفجار
هاني شاكر يخضع لبروتوكول علاج مكثف في باريس
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"
البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب
الاحتلال يعلن عزمه فتح معبر رفح الأربعاء بشكل محدود
إليكم أيام العطلة بمناسبة عيد الفطر وعيد البشارة...
ترامب: لدي "الحق المطلق" في إعادة فرض الرسوم الجمركية
"سامسونغ" تحل مشكلة مزعجة في بصمة الإصبع بهواتف Galaxy
