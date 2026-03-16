متابعةً لعمل البلديات في ظل المسؤوليات الإدارية والإنسانية والأمنية الاستثنائية الناتجة عن ظروف الحرب التي يمرّ بها وطننا، زار وفد من التيار الوطني الحرّ ضمّ نائب الرئيس غسان الخوري، والنائب السابق أدي معلوف، وأمين سرّ التيار جهاد سلامة، وعضو المجلس السياسي هشام كنج، ومنسّق هيئة قضاء المتن إيلي خوري، وعدد من التياريين، بلدية برج حمود حيث التقوا رئيس البلدية السيد مارديك بوغوصيان، وذلك بحضور أمين عام حزب الطاشناق السيد ألبير بالابانيان وأعضاء من المجلس البلدي. كما زار الوفد بلدية الفنار حيث اجتمع برئيسها الأستاذ ميشال سلامة بحضور المختار زيدان عون.



وشدّد الحاضرون على أهمية تمكين البلديات ومؤازرة عملها من قبل الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، بما يساهم في تفعيل دورها في تأمين الخدمات الضرورية والحفاظ على الأمن في بلداتها.



كما أكّد التيار الوطني الحرّ استعداده لمواكبة عمل البلديات وتسهيل مهامها ضمن الإمكانات المتاحة.