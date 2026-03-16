استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو في حضور مستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان.

واكتفى السفير الفرنسي بعد اللقاءى بالقول: "مستمرون بمساعينا والعمل لحل المسألة" .

بدوره الرئيس نبيه بري أثنى خلال اللقاء، على "الجهود والمساعي التي تبذلها فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وعودة النازحين إلى قراهم"، مشدداً على "أهمية التمسك والإلتزام بإتفاق تشرين 2024 وبلجنة الميكانيزم كإطار عملي وتفاوضي لتطبيق الاتفاق".