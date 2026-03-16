الميادين: المقاومة الإسلامية تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف جنوده وآلياته عند الحدود.



تصدت المقاومة الإسلامية، فجر اليوم الاثنين، لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك ضمن مواصلتها الدفاع عن لبنان وشعبه وسط العدوان الإسرائيلي.



واستهدفت المقاومة الموقع الإسرائيلي المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة، بقذائف المدفعيّة.



كما استهدف المجاهدون مرتين وفي عمليتين منفصلتين، تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" بصلية صاروخيّة.



واستهدفت المقاومة أيضاً تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في جديدة ميس الجبل، بقذائف المدفعيّة. كما استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخية.



وأمس الأحد، نفّذت المقاومة 25 عملية عسكرية، شملت التصدي لتحركات الاحتلال عند الحدود واستهداف مواقع وقواعد وانتشار "الجيش" الإسرائيلي والمستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

