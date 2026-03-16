لبنان: المقاومة تستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في عيترون وميس الجبل
16 March 2026
source: الميادين
الميادين: المقاومة الإسلامية تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف جنوده وآلياته عند الحدود.
تصدت المقاومة الإسلامية، فجر اليوم الاثنين، لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك ضمن مواصلتها الدفاع عن لبنان وشعبه وسط العدوان الإسرائيلي.
واستهدفت المقاومة الموقع الإسرائيلي المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة، بقذائف المدفعيّة.
كما استهدف المجاهدون مرتين وفي عمليتين منفصلتين، تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" بصلية صاروخيّة.
واستهدفت المقاومة أيضاً تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في جديدة ميس الجبل، بقذائف المدفعيّة. كما استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخية.
وأمس الأحد، نفّذت المقاومة 25 عملية عسكرية، شملت التصدي لتحركات الاحتلال عند الحدود واستهداف مواقع وقواعد وانتشار "الجيش" الإسرائيلي والمستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.
04 :57
أكسيوس عن مصدر مطلع: استمرار الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج لن يمكّن ترامب من إنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك
04 :33
وكالة مهر الايرانية عن الهلال الأحمر : تدمير أو تضرر 54,550 وحدة مدنية بشكل جسيم
04 :32
تجدد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل فجر اليوم (روسيا اليوم) تتمة
04 :22
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :19
وزارة الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير 11 مسيرة في المنطقة الشرقية
04 :17
وزير الدفاع الياباني: لا ننوي القيام بعملية أمنية بحرية بعد دعوة ترامب بشأن مضيق هرمز
Just in
04 :57
أكسيوس عن مصدر مطلع: استمرار الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج لن يمكّن ترامب من إنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك
04 :33
وكالة مهر الايرانية عن الهلال الأحمر : تدمير أو تضرر 54,550 وحدة مدنية بشكل جسيم
04 :32
تجدد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل فجر اليوم (روسيا اليوم) تتمة
04 :22
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :19
وزارة الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير 11 مسيرة في المنطقة الشرقية
04 :17
وزير الدفاع الياباني: لا ننوي القيام بعملية أمنية بحرية بعد دعوة ترامب بشأن مضيق هرمز
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض
16 March 2026
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس!
15 March 2026
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني
15 March 2026
نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا
15 March 2026
15 March 2026
15 March 2026
"رويترز" عن مصدرين إسرائيليين: محادثات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل
15 March 2026
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان
15 March 2026
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
15 March 2026
اليونيفيل: قواتنا تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة
15 March 2026