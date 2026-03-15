كتب النائب غسان عطالله: ‏لا خطة للكهرباء، ولا للمياه ولا للنازحين ولا استراتيجية دفاعية… صحيح من الصعب جدّاً على هكذا نوع من السلطة أن تنجزها أو على الأقل تكمل بوضع حجر أساس… ولكن أن نصل الى هذا المشهد بعد ١٥ يوماً على العدوان من دون أن يكون هناك أي ملجأ للذين تهجّروا من بيوتهم، أمر معيب! احترموا حالكن قبل أن تحترموا الناس