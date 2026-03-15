المفتي قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
15 March 2026
22 secs ago
source: tayyar.org
أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى أن "اللحظة تتعلّق بمصير لبنان وطبيعة خياراته التأسيسية وحيثيته السيادية، لذا مصالحه العليا تتعلّق بهويته الدستورية وأصله التاريخي والأخلاقي، ومن يحكم ليس لويس الرابع عشر ولن يكون لويس الرابع عشر فقط العقيدة الوطنية، والسلطة ليست المطلقة وإلا كانت كاسرة للوطن، بل التضحيات الوطنية والوجهة الدستورية هي الأساس الأول لفهم لبنان أين وإلى أين، وغير ذلك خراب لبنان، وموقف الرئيس نبيه بري الموصوف صفة تكوينية لمشروعية السلطة وطبيعة أدوارها وأي خطأ بهذا المجال كارثة شرعية ووطنية، والإسرائيلي عدو بصميم الدستور، وهذا يوجب حماية البلد وعقيدته وهو أمر محسوم وتاريخ لبنان ليس ببعيد، والسلطة برأسها وفروعها مطالبة بالتخلي عن نزعة التحدي وإلا طيّرت البلد، والكراسي كراسي دستورية مش كراسي ملكيّة، ولبنان شراكة ميثاقية ونسفها دمار وخراب، وأصل وجود الإسرائيلي غير مشروع وتاريخه الغدر والمكر والقتل والإبادة والإحتلال وعدم الإلتزام بشيء، ومن يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض، والسلطة اللبنانية لا تملك ما تعطيه، ومَن يملك لن يعطي الإسرائيلي مجرّد صورة".
وأكّد أن "لبنان عاش ويعيش بوحدته الوطنية وشراكته التاريخية وسلمه الأهلي وخطوطه الحمراء ولا خط أحمر أكبر من العقيدة الوطنية، ولبنان وطن الآباء والأجداد ولم تتجرّأ أي سلطة على القفز فوق الخطوط الحمراء، ومَن تجرّأ أحرق البلد، والآن البلد وحدة وطنية وشراكة ميثاقية وما نريده لبنان بصميم هويته الدستورية التأسيسية بعيداً عن أي خطأ جامح يكسر الأساس الوطني الذي يقوم عليه لبنان".
Just in
13 :48
هيئة البث الإسرائيلية: أضرار في مبنى وسط إسرائيل في الهجوم الصاروخيّ الأخير
13 :44
الحرث الثوري: استهدفنا بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنى التحتية
13 :43
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة
13 :42
جورج عطالله للotv: الكتائب كانت تعمل للتمديد سنتين ولكنها صوتت ضد التمديد فقط تحسسا من القوات عندما رأت ان القوات ستصوت ضد الاقتراح
13 :40
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب
13 :30
القناة 12: سقوط صاروخ واصابه مباشره في تل أبيب
15 March 2026
