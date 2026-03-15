بعض ما جاء في مانشيت الديار:

افادت التقارير الاسرائيلية في الساعات الماضية عن تحشيد جيش العدو المزيد من قواته على الحدود مع لبنان وسط تصريحات متزايدة عن التحضير لعملية برية واسعة في الجنوب.وترافق ذلك مع قيام قوات العدو بمحاولات وتوغلات محدودة على عدد من المحاور في القطاعات الغربي والاوسط والشرقي.وعزز هذه التقارير تكليف رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية السابق والمقرب منه رون ديرمر بالملف اللبناني والتواصل مع واشنطن.وتحدثت تقارير اعلامية اسرائيلية ان مهمته تشمل التشاور بين «اسرائيل» والولايات المتحدة الاميركية في الهجوم البري على الجنوب الذي يهدد العدو القيام به، والذي وضع على جدول المجلس الوزاري المصغر الذي كان تقرر عقده مساء امس.وعلى الصعيد الميداني واصلت القوات الاسرائيلية محاولات التقدم في ما وصف بتوغلات استطلاعية والتمركز في بعض النقاط الاستراتيجية. وتركزت المواجهات مع مقاتلي حزب الله في الخيام وعيترون ويارون ومارون الراس والعديسة وبليدا.ونفذ الحزب ضربات بالصواريخ على مواقع إسرائيلية مستحدثة ومنها موقع بلاط بصاروخ دقيق. كما استهدف دبابتي ميركافا في موقع جل العلم، وقصف بالصواريخ تجمعات للعدو في نقاط حدودية عديدة.وشن حزب الله منذ فجر امس هجمات صاروخية كثيفة ومتتالية على قواعد ومواقع عسكرية ومستوطنات ومدن اسرائيلية في الجليل حتى حيفا وجنوبها وصفد، وتعرضت مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومعالوت ونهاريا وكفار رديم وابيريم ومسكاف عام وغيرها لصواريخ الحزب.وادى هذا القصف الى وقوع عدة اصابات في صفوف المستوطنين الاسرائيليين واحداث اضرار في العديد المباني والمنشآت والسيارات.