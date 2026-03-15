الأنباء الكويتية: كانت غارة إسرائيلية تسببت بحفرة كبيرة في وسط طريق الخردلي، التي تربط النبطية بمرجعيون، ما أدى إلى قطع الطريق وجعل المرور عبرها خطرا وصعبا للغاية. وأجريت اتصالات بهدف العمل على إمكانية فتح الطريق ومعالجة الأضرار لإعادة حركة المرور في المنطقة، من دون ان تسفر عن نتائج إيجابية، على رغم بذل «اليونيفيل» جهودا في هذا السياق.



وأكد مصدر عسكري لبناني لـ «الأنباء» عدم قطع الطريق بالكامل، وقال «انها تعني اليونيفيل بالدرجة الأولى».