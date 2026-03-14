أكسيوس: مقترح فرنسي لانهاء الحرب في لبنان وهذه تفاصيله
14 March 2026
15 mins ago
كشف موقع "أكسيوس" أن الحكومة الفرنسية صاغت مقترحًا لإنهاء الحرب في لبنان يتطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في الاعتراف بإسرائيل وتقوم إسرائيل والولايات المتحدة حالياً بمراجعة المقترح.
وأضافت المعلومات أن الحكومة اللبنانية وافقت على الخطة كأساس لمحادثات السلام في ظل قلق عميق من أن الحرب المتجددة التي اندلعت بعد هجمات صاروخية لحزب الله على إسرائيل قد تؤدي إلى تدمير البلاد.
وفي تفاصيل المقترح الفرنسي هو أن تفتح إسرائيل ولبنان مفاوضات بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا للتوصل إلى "إعلان سياسي" يتم الاتفاق عليه خلال شهر واحد على أن تبدأ المفاوضات على مستوى كبار الدبلوماسيين قبل أن تنتقل إلى مستوى القيادات السياسية العليا ويرغب المسؤولون الفرنسيون في أن تُعقد هذه المحادثات في باريس.
وبحسب المصادر سيتضمن الإعلان المقترح اعترافاً لبنانياً أولياً بإسرائيل والتزاماً من الحكومة اللبنانية باحترام سيادة إسرائيل ووحدة أراضيها.
