‏أطل النائب السابق د. أمل أبو زيد في مقابلة تلفزيونية على شاشة OTV للحديث عن الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بحرب مستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا، في وقت لا تزال فيه المفاوضات في مراحلها الأولى، مع دخول لبنان في محاور وصراعات إضافية خلال هذه الفترة.



‏وأكد أبو زيد أن قيادة حزب الله ترى أن أسباب استمرار الحرب تعود إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وأن الحزب أعطى فرصة للدبلوماسية لكنها لم تؤد إلى نتائج حتى الآن. ولكنه في نفس الوقت أعطى الذريعة لإسرائيل لتصعيد العدوان على لبنان بعد اتخاذ القرار الخاطئ لمساندة إيران وهو مشابه للموقف السابق بشأن مسألة "الإسناد لغزة"، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمصلحة لبنان.



‏وتوقف عند الجدل حول فتح الجبهة الجنوبية، مشيرًا إلى أن بعض اللبنانيين يرون أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع للاعتداء على لبنان، لكنهم يعترضون عندما يُربط فتح الساحة اللبنانية بمصالح إيرانية.



‏وتحدث أبو زيد عن حجم الدمار والاعتداءات، لافتًا إلى القتل والتدمير المنهجي الذي طال قرى الجنوب ومناطق البقاع، إضافة إلى عمليات النزوح والضغط الذي وصل إلى بيروت ومناطق أخرى. كما أشار إلى أن السياسة الإسرائيلية تسعى إلى القضاء على سلاح حزب الله، متسائلًا عن مدى واقعية هذا الهدف في ظل المعطيات الحالية.



‏وختم بالتأكيد على أن النقاش السياسي حول دور حزب الله وأسباب الحرب يجب أن يبقى ضمن إطار الحوار الداخلي، وأن الأولوية اليوم هي حماية لبنان وتعزيز وحدته الداخلية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مؤكدًا أن وحدة اللبنانيين تبقى عنصر القوة الأساسي لمواجهة الأزمات والضغوط.



‏وأشار أيضًا إلى خطورة النزوح الداخلي، موضحًا أن الهدف يجب أن يكون حماية الشعب من الفتنة، وليس تأجيج الخلافات الداخلية، مشيرًا إلى التدمير الممنهج في بعض المناطق الجنوبية وفرض ما وصفه بـ"الحزام الأمني"، مع تسجيل أصوات داخلية تتماهى أحيانًا مع السردية الإسرائيلية، ما يستدعي اليقظة والحفاظ على الوحدة الوطنية.