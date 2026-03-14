أبو زيد محذراً من الفتنة الداخلية: الحرب مستمرة والمطلوب حماية لبنان
14 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أطل النائب السابق د. أمل أبو زيد في مقابلة تلفزيونية على شاشة OTV للحديث عن الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بحرب مستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا، في وقت لا تزال فيه المفاوضات في مراحلها الأولى، مع دخول لبنان في محاور وصراعات إضافية خلال هذه الفترة.
وأكد أبو زيد أن قيادة حزب الله ترى أن أسباب استمرار الحرب تعود إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وأن الحزب أعطى فرصة للدبلوماسية لكنها لم تؤد إلى نتائج حتى الآن. ولكنه في نفس الوقت أعطى الذريعة لإسرائيل لتصعيد العدوان على لبنان بعد اتخاذ القرار الخاطئ لمساندة إيران وهو مشابه للموقف السابق بشأن مسألة "الإسناد لغزة"، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمصلحة لبنان.
وتوقف عند الجدل حول فتح الجبهة الجنوبية، مشيرًا إلى أن بعض اللبنانيين يرون أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع للاعتداء على لبنان، لكنهم يعترضون عندما يُربط فتح الساحة اللبنانية بمصالح إيرانية.
وتحدث أبو زيد عن حجم الدمار والاعتداءات، لافتًا إلى القتل والتدمير المنهجي الذي طال قرى الجنوب ومناطق البقاع، إضافة إلى عمليات النزوح والضغط الذي وصل إلى بيروت ومناطق أخرى. كما أشار إلى أن السياسة الإسرائيلية تسعى إلى القضاء على سلاح حزب الله، متسائلًا عن مدى واقعية هذا الهدف في ظل المعطيات الحالية.
وختم بالتأكيد على أن النقاش السياسي حول دور حزب الله وأسباب الحرب يجب أن يبقى ضمن إطار الحوار الداخلي، وأن الأولوية اليوم هي حماية لبنان وتعزيز وحدته الداخلية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مؤكدًا أن وحدة اللبنانيين تبقى عنصر القوة الأساسي لمواجهة الأزمات والضغوط.
وأشار أيضًا إلى خطورة النزوح الداخلي، موضحًا أن الهدف يجب أن يكون حماية الشعب من الفتنة، وليس تأجيج الخلافات الداخلية، مشيرًا إلى التدمير الممنهج في بعض المناطق الجنوبية وفرض ما وصفه بـ"الحزام الأمني"، مع تسجيل أصوات داخلية تتماهى أحيانًا مع السردية الإسرائيلية، ما يستدعي اليقظة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
Just in
17 :58
وزير الخارجية التركي: إيران تنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه تركيا
17 :44
حزب الله: استهدفنا مستوطنة شلومي بصلية صاروخية
17 :33
غارات جديدة على الغسانية وقعقعية الصنوبر
17 :32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد وضواحيها في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
17 :29
باسيل في ذكرى 14 آذار: نحن أنصار الجيش تتمة
17 :21
طائرات الاحتلال تشن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
باسيل في ذكرى 14 آذار: نحن أنصار الجيش
-
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 826
-
وزارة الصحة: الاستشفاء مغطّى 100% ومن يفرض فروقات سيُحاسَب
-
تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير
-
Bassil en una reunión ampliada del Movimiento: Es hora de actuar con sensatez nacional, el Líbano no es un premio de guerra ni objeto de negociación
-
Bassil lors d’une réunion élargie du Courant patriotique libre : le moment est à la sagesse nationale et le Liban n’est ni un butin de guerre ni un objet de marchandage
-
اليونيفيل: إصابة أحد جنودنا بعد استهداف موقع لنا بالقرب بلدة ميس الجبل
-
مشاورات بين رؤساء الثلاث لتشكيل وفد تفاوضي وماذا عن مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي ؟
-
Bassil at a broad FPM meeting: time for national wisdom. Lebanon is neither a prize of war nor a bargaining chip
-
قبلان: أي تجاوز للرئيس بري يفجّر البلد
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - الأمن الغذائي تحت الضغط: لا بواخر قمح!
-
سلام يستقبل رؤساء الحكومات السابقين: دعم كامل للحكومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
-
وزارة الصحة: هذه هي الحصيلة الإجمالية للشهداء المسعفين
-
هيكل يلتقي غوتيريش: تشديد على تطبيق القرار 1701 ودعم الجيش
-
معلوف: شعار "حرية، سيادة، استقلال" ما كان الا قناعة راسخة عم تنتقل من جيل لجيل و مكملين
-
الجيش الاسرائيلي يجدد تحذيره لسكان الضاحية
-
البستاني: ادعو المصرف المركزي الى توحيد التعميمين ١٨٥ و ١٦٦ فوراً
-
أمل ابو زيد: السيادة والحرية والاستقلال تحتاج دائماً إلى قائد يجرؤ على قول كلمة الحق
-
بالفيديو: الدمار في منطقة حارة حريك
-
الممثل جان بو جدعون: اسمحلي إنحني قدّامك
Just in
-
17 :58
وزير الخارجية التركي: إيران تنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه تركيا
-
17 :44
حزب الله: استهدفنا مستوطنة شلومي بصلية صاروخية
-
17 :33
غارات جديدة على الغسانية وقعقعية الصنوبر
-
17 :32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد وضواحيها في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
-
17 :29
باسيل في ذكرى 14 آذار: نحن أنصار الجيش تتمة
-
17 :21
طائرات الاحتلال تشن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
باسيل في ذكرى 14 آذار: نحن أنصار الجيش
-
-
-
14 March 2026
-
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 826
-
-
-
14 March 2026
-
وزارة الصحة: الاستشفاء مغطّى 100% ومن يفرض فروقات سيُحاسَب
-
-
-
14 March 2026
-
تحذير أممي خطير… غوتيريش: الجنوب إلى الخراب والضاحية مهددة بالتدمير
-
-
-
14 March 2026
-
Bassil en una reunión ampliada del Movimiento: Es hora de actuar con sensatez nacional, el Líbano no es un premio de guerra ni objeto de negociación
-
-
-
14 March 2026
-
Bassil lors d’une réunion élargie du Courant patriotique libre : le moment est à la sagesse nationale et le Liban n’est ni un butin de guerre ni un objet de marchandage
-
-
-
14 March 2026
-
اليونيفيل: إصابة أحد جنودنا بعد استهداف موقع لنا بالقرب بلدة ميس الجبل
-
-
-
14 March 2026
-
مشاورات بين رؤساء الثلاث لتشكيل وفد تفاوضي وماذا عن مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي ؟
-
-
-
14 March 2026
-
Bassil at a broad FPM meeting: time for national wisdom. Lebanon is neither a prize of war nor a bargaining chip
-
-
-
14 March 2026
-
قبلان: أي تجاوز للرئيس بري يفجّر البلد
-
-
-
14 March 2026