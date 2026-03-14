نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



جاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 14 آذار بلغ 826، وعدد الجرحى 2009.



سجل التقرير ارتفاعا في عدد الشهداء المسعفين إلى 31 بعد العثور على مفقودين من العمال الصحيين تحت الانقاض في مركز الرعاية الصحية الأولية في برج قلاوية.



وبلغ عدد المستشفيات التي اضطرت للاقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 5.

