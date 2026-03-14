El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, afirmó en la reunión ampliada preparatoria de la conferencia anual que el Líbano no se enfrenta a una crisis y que se encuentra en medio de una prueba de existencia, subrayando que queremos un Líbano de 10 452 km² libre, soberano e independiente, y que no es un premio de guerra, un objeto de trueque o un campo de batalla, sino que lo queremos como Estado.

Bassil afirmó: “El Líbano no es solo el Monte Líbano, ni es solo para los cristianos o solo para los musulmanes. El Líbano es la unión, y si la unión cae, cae el Líbano. Todas las partes del Líbano nos son queridas, y no a la fragmentación del Líbano, no a su división, no a su absorción”.

Insistió en que el Bekaa no está al margen del Líbano, sino que es su puerta oriental. Quien deja débil al Bekaa, deja expuesto al Líbano.



Dijo: “El sur no está al margen del Líbano, sino que es su fortaleza (y, si Dios quiere, será su puerta sur abierta a la paz y cerrada a la guerra). Quien abandona el sur, abandona la defensa del Líbano y lo deja indefenso.

El norte no está al margen del Líbano, sino que es su puerta norte y alberga su segunda capital. Quien abandona el norte y lo considera un apéndice de la vecina Siria, deja al Líbano sin flanco.

Bassil insistió en que la paz no debe ser a costa de Líbano, sino en beneficio de este, y añadió: “Líbano no es una patria alternativa para los palestinos y no aceptaremos el asentamiento, ni de sirios ni de palestinos en Líbano. Sí a Líbano, patria de los libaneses”.

Dijo: “La cuestión del desplazamiento sirio no es una cuestión política, sino una cuestión de supervivencia”.

Bassil explicó: “Queremos la paz, es una opción de vida, pero la paz no se consigue con fuego y sangre, y Líbano firma la paz con opciones, no con fuego”. Dijo: “La paz es una opción, no un suicidio, ni una imposición de fuerza, porque la fuerza impone la rendición, no la paz”.

Y subrayó: “Estamos a favor de la paz y en contra de imponer la derrota, porque esta genera opresión e injusticia, y estas a su vez generan explosiones. Queremos una paz que preserve la tierra de Líbano, sus fronteras y su soberanía”.



Bassil afirmó que el ejército libanés es la garantía, el único ejército unificado sin facciones, libre y sin esclavos, todo el ejército es libre.

Dijo: “Estamos con el ejército y no con las milicias, el ejército significa el Estado y las milicias significan el caos, y nosotros elegimos el Estado por encima del caos”.

Bassil dijo: “El Líbano no vive en una isla, sino que queremos arreglar nuestra relación con Siria sobre la base de la buena vecindad, el respeto mutuo y la cooperación económica”. Y añadió: Con Siria: ni tutela ni ruptura. Con Israel, la relación se basa en la lógica de los derechos de ambos países: nuestro derecho a la tierra y su derecho a la seguridad, y aquí recordamos lo que dijimos en la iglesia de Mar Mikhael en 2019, cuando mantuvimos la misma postura ante una delegación parlamentaria de Hezbollah.

Bassil afirmó: “El Líbano no es solo un territorio y un espacio, sino un lugar de libertad y diversidad, un modelo que demuestra que las diferencias no impiden la convivencia, sino que la enriquecen. Si conservamos esta idea, el Líbano seguirá existiendo; si la perdemos, el Líbano tal y como lo conocemos dejará de existir”.



Y añadió: Nuestra responsabilidad es protegernos unos a otros para proteger al Líbano. El Líbano libre, el Líbano soberano, el Líbano independiente.

Y continuó: Nadie pregunta cuál es la postura del partido, la postura del partido es conocida:

10 452 km² y ni un metro menos. Líbano no es solo un territorio, es un Estado, un Estado que requiere un ejército único, un territorio único y un pueblo único, y añadió: un ejército único y sin armas fuera del Estado, un territorio único y ni un metro menos, y un pueblo único y sin componentes externos.

Dijo: “Este es el Líbano de 10 452 km² y ni un metro menos, quien quiera renunciar, que renuncie, pero el Movimiento Patriótico Libre no renuncia ni a la tierra ni al pueblo”.

Bassil se dirigió a los miembros del partido diciendo: “Les digo al partido que se alegren cuando los libaneses-israelíes y los libaneses-iraníes los ataquen, y cuando los libaneses-sirios los ataquen, porque eso significa que su postura es libanesa-libanesa.

Y añadió: “No teman si les amenazan de muerte, pues moriremos como libaneses libres y no viviremos como libaneses a sueldo de nadie”.

Y añadió: “¿Quieren que seamos un movimiento patriótico libre y le digamos a Israel que continúe con sus agresiones contra el Líbano, que continúe con sus bombardeos, su guerra y sus asesinatos, y que ocupe el Líbano? ¿Quieren que temamos a un oficial israelí?”.

Y continuó: “¿Quieren que seamos un movimiento patriótico libre y le digamos al iraní que tome al Líbano como rehén en su guerra con Occidente y el Golfo, que lo arrastre a la guerra y le haga pagar el precio para salvar su régimen y su proyecto, y que sea una herramienta en ella en lugar de decidir por su propio Estado y no por un grupo de él, y que sea un campo de batalla en lugar de un campo de diálogo?”.



Y añadió: ¿Quieren que seamos un movimiento patriótico libre y que le digamos al sirio que entre en el Líbano por el este o por el norte y golpee a un componente libanés, que ocupe su tierra de nuevo y que deje a los desplazados y a su ejército, a los militares y a su ejército, y que esto es necesario, legítimo y temporal? ¿Así es como se trabaja por la paz trilateral entre Israel, Líbano y Siria?

Y afirmó: “Quienes han olvidado su pasado con los sirios, los israelíes y los iraníes no pueden acusar a los patriotas libres como nosotros. Ahora no es momento de rendir cuentas, sino de solidarizarse y proteger al país de la discordia. Nadie debe intentar que la gente olvide su pasado”.



Bassil dijo: “No quiero juzgar ni atacar a nadie en el interior, porque en tiempos de guerra es necesario actuar con sabiduría nacional.

No caigáis en la incitación ni en los insultos, aunque os insulten, porque nuestro papel hoy es tranquilizar y difundir la solidaridad.

Y añadió: “Nuestro papel es cuidar de nuestros desplazados, garantizar la paz interna, el diálogo y el esfuerzo por neutralizar a Líbano y alejar de él los daños y perjuicios, y formular una política nacional libre en colaboración con nuestros amigos en el extranjero para consolidar la entidad de Líbano y no permitir que se convierta en un rehén de la guerra o en un premio de paz”.

Concluyó diciendo: “El Líbano es un pacificador, y no queremos que sea una tierra de guerra, sino una tierra de paz”.