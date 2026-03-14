كتب الإعلامي سامي كليب: اسباب عطلت المفاوضات التي كان يجب ان تبدا اليوم بين لبنان واسرائيل.

١-عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار او حتى هدنة قصيرة

٢- عدم قناعة الرئيس بري بضرورة تغيير الميكانيزم الحالي مع انعدام الثقة بإقدام إسرائيل على اي خطوة جدية ولذلك امتنع عن تسمية الممثل الشيعي في لجنة التفاوض بينما تم الاتفاق على اسماء ممثلي المسيحيين والسنة والدروز

٣- عدم ثقة إسرائيل وربما اميركا بخطوات الحكومة اللبنانية في سياق نزع سلاح الحزب .

٤- تنافس بين المبعوثين الاميركيين والسفير عيسى حول من سيقطف ثمار جمع لبنان وإسرائيل تحت السقف الاميركي للتفاوض …



وأضاف كليب: رغم ذلك فالجهود مستمرة لعدم فقد ورقة التفاوض التي لا بديل عنها لوقف التصعيد