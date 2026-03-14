أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا قال فيه إن حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية ضمن ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية".

وأضاف أدرعي في بيان نشره عبر منصاته، أن الجيش الإسرائيلي يحذر من ضرورة التوقف فورًا عن استخدام المرافق الطبية وسيارات الإسعاف في أي نشاط عسكري.

وأكد أنه في حال استمرار هذا النهج، فإن إسرائيل "ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله مستخدمًا تلك المرافق وسيارات الإسعاف".