الهيئة الصحية الإسلامية: استشهاد 12 من الطواقم الطبية بقصف إسرائيلي
14 March 2026
36 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية في بيان ان "قصف الجيش الإسرائيلي، مساء 13 آذار، مركزَ برج قلاوية الطبي، وهو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن شبكة مراكز وزارة الصحة العامة، أدى إلى استشهاد 12 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا.
إننا في الهيئة الصحية الإسلامية نؤكد أن هذه الجريمة، كما كل الاعتداءات السابقة، لن تثنينا عن أداء واجبنا الإنساني، ولن تمنع فرقنا من مواصلة رسالتها في إغاثة الجرحى وإسعاف المصابين والوقوف إلى جانب أهلنا في أصعب الظروف.
كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الجدي لوقف استهداف القطاع الصحي والإسعافي، وتأمين الحماية للعاملين فيه وفق ما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان."
08 :46
أفكار لوقف الحرب: هدنة وقوات روسية في جنوب لبنان؟
08 :43
غطاء أميركي لـ«تخلص» إسرائيل من «لـلـحزب»
08 :39
الجيش في مواجهة التحدّي والحل الإقليمي المنتظر!
08 :29
غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوبي لبنان
08 :28
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
08 :23
مسؤول أميركي لنيويورك تايمز: إيران استخدمت جزيرة خرج في حجب ممرات الشحن بهرمز
أسرار الصحف ليوم السبت 14 آذار 2026
في باحة العلوم ـ 1: حسين بزي ومرتضى سرور واللقاء الأخير
«الأخبار»: اتركوا النفايات في الشوارع
حذار العودة بالبلاد إلى مناخات 1983... بري: لا كلام قبل وقف العدوان
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان..ما علاقة لبنان بالحادث؟
الصحة تعلن حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على حي الراهبات في مدينة النبطية
حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو في كفركلا وتجمع آخر للعدو في الحارة الجنوبية للخيام
الأمن العام: لا صحة لدخول أكثر من ألف سوري إلى لبنان إثر إشكال مزعوم مع عناصرنا
الوحدة الإيطالية قدمت مساعدات إلى النازحين في صور
نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل مع الإدارة الأميركية
قطاع الشباب في التيار يستنكر الاعتداء على كلية العلوم: الإعتداء على مؤسسة تربوية وطنية عريقة تأكيد لاجرام هذا الاحتلال
ألفا تحذّر من كمائن رقمية عبر الـ QR codes
طفلان أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في تعنايل
تيار البترون لمجد بطرس حرب: اسأل والدك ايها الصغير!
خاص - لماذا يختلف لبنان اليوم عن ١٩٨٤؟
سلام تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي... وتركيزٌ على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد
شو الوضع؟ الإستهداف الإسرائيلي يركز على البنى التحتية... وعرض التفاوض اللبناني يصطدم بالتعنت الإسرائيلي
الغارة الإسرائيلية التحذيرية التي استهدفت الضاحية وقعت في محيط منطقة الرويس
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة!
دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا
أفكار لوقف الحرب: هدنة وقوات روسية في جنوب لبنان؟
