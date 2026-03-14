أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية في بيان ان "قصف الجيش الإسرائيلي، مساء 13 آذار، مركزَ برج قلاوية الطبي، وهو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن شبكة مراكز وزارة الصحة العامة، أدى إلى استشهاد 12 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا.



إننا في الهيئة الصحية الإسلامية نؤكد أن هذه الجريمة، كما كل الاعتداءات السابقة، لن تثنينا عن أداء واجبنا الإنساني، ولن تمنع فرقنا من مواصلة رسالتها في إغاثة الجرحى وإسعاف المصابين والوقوف إلى جانب أهلنا في أصعب الظروف.

كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الجدي لوقف استهداف القطاع الصحي والإسعافي، وتأمين الحماية للعاملين فيه وفق ما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان."