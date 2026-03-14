استغرب ديبلوماسي عربي إصرار جهة على الاستمرار في خيار الحرب على رغم من تراكم الخسائر والضحايا والتدمير واحتمال توسّع الاحتلال.



وصلت إلى بيروت تقارير رسمية معاكسة تماماً لما يجري الترويج له من سلبيات من مواقف مؤسسة كبرى.



تبيّن أنّه كلّما حاولت دولة أوروبية صديقة للبنان المبادرة لمساعدته تجري فرملتها وإجهاض مساعيها.



أدت الاتصالات الأميركية مع اسرائيل الى الحصول على موافقة أولية على المقترح اللبناني ببدء مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب في لبنان.

لم يحصل رؤساء روابط القطاع العام على إجابات مقنعة حول أسباب عدم مناقشة الزيادات على الرواتب، ويصدر القانون، ويستفيد هؤلاء منه في ضوء تزايد الريبة في صفوفهم.

تحاول دوائر معنية استعادة وضعية غير مناسبة لما حصل قبل أربعة عقود، في ما خصّ نتائج المفاوضات، وما تلاها من ارتدادات داخلية.