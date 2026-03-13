كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلّف الوزير الإسرائيلي السابق رين ديرمر إدارة الملف اللبناني خلال الحرب.



وبحسب التقرير، سيتولى ديرمر التواصل مع الإدارة الأميركية، إضافة إلى إدارة أي مفاوضات محتملة مع الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة.



يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الحديث عن احتمال إطلاق مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية.



حيث تدور في الكواليس السياسية في بيروت حركة اتصالات ناشطة تهدف إلى استكمال تشكيل الوفد اللبناني المفترض أن يتوجه إلى قبرص، في إطار التحضير لاحتمال إطلاق مسار تفاوضي مع إسرائيل، وسط تباين واضح في المواقف الداخلية وعدم اتضاح الصورة الإقليمية والدولية حتى الآن.