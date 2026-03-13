حذّرت شركة ألفا من مخاطر مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) المجهولة المصدر، مشيرةً إلى أن بعض هذه الرموز قد يشكّل مدخلاً لاختراق الهواتف وسرقة البيانات الشخصية.

وجاء التنبيه بعد رمي إسرائيل منشورات تحمل رموز QR في بيروت، ما أثار مخاوف من استخدام هذه الرموز كوسيلة لجرّ المستخدمين إلى روابط إلكترونية غير آمنة.

وسبق لألفا أن نبّهت في حملات توعية سابقة إلى أن مسح رمز QR غير موثوق فيه قد يقود المستخدم مباشرة إلى مواقع خبيثة أو يؤدي إلى تنزيل تطبيقات ضارة على الهاتف، الأمر الذي يعرّض المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة للخطر.

ودعت “ألفا” المستخدمين إلى التعامل بحذر مع أي رمز QR يظهر في الأماكن العامة أو يصل عبر رسائل مجهولة، والتأكد من مصدره قبل مسحه، كما شددت على أهمية تجنّب إدخال كلمات المرور أو أي معلومات شخصية بعد فتح روابط غير معروفة.

ويأتي هذا التحذير ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن الرقمي في لبنان في ظل تزايد محاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية.