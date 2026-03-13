أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في زحلة، بأن طفلين أحدهما سوري قضيا غرقا في بركة لتجميع المياه في بلدة تعنايل - قضاء زحلة.



وعملت عناصر الدفاع المدني على انتشالهما ونقلهما الى مستشفى تعنايل، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.