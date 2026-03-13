دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا
13 March 2026
source: tayyar.org
اعلنت السفارة الايطالية في بيان، انه “خلال اجتماع عُقد اليوم مع مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الأمم المتحدة في السراي الحكومي، أعلنت إيطاليا تخصيص مساهمة إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار أمريكي)، بهدف المساهمة في التخفيف من آثار الأزمة والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمجتمعات المتضررة من النزاع. سيُخصص مليونا يورو للصندوق الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومليونا يورو للصليب الأحمر، و6 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحط في بيروت الأسبوع المقبل طائرة على متنها 30 طنًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين، تشمل أدوية ومواد غذائية ومستلزمات صحية شخصية. وستُقدّم هذه المساعدات بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، لدعم الجهود الجارية في توفير الخدمات الأساسية والإغاثة للسكان المدنيين، مع الالتزام الكامل بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيّز.
وتجدد إيطاليا تضامنها مع لبنان وشعبه، وتؤكد التزامها بالعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها”.
