أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بسقوط عدد من الجرحى في غارة على منزل في بلدة الصوانة.



وتوازيا، أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة برج قلاوي وأطراف بلدة دير قانون رأس العين ومحلة القاسمية - سهل ابو الاسود