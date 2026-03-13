لاتزال سفارة عربية في لبنان تتريث بإجلاء رعاياها في لبنان، لكنها تعمل فقط في الفترة الحالية على تجميع لوائح الأسماء الراغبين بالمغادرة على أن تترقب السفارة التطورات الأمنية في لبنان وتنتظر توجيهات بلادها في ضوء تقدير الموقف لمسار الأوضاع في المنطقة.