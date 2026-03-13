weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

السفير البابوي باولو بورجيا يتفقد البلدات المسيحية في الجنوب ومحطته الحالية بلدة القليعة يرافقه رئيس "كاريتاس" لبنان في زيارة دعم ومساعدة

  • 13 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in