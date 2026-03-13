الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي
13 March 2026
55 mins ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
أبلغت مصادر سياسية إلى «الجمهورية»، انّ لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي.
وكشفت انّ فريق التفاوض لم يحسم نهائيا بعد، وان الحديث يدور حول سيمون كرم رئيساً للوفد الذي يضّم الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى وشوقي بو نصار (سفير لبنان السابق في روسيا) والدكتور بول سالم كخبير، بالإضافة إلى مسؤول شيعي يرشحه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يحسم قراره بعد، وضابط او اثنين حسب الحاجة.
واكّدت المصادر، انّ أجندة العمل التي وضعها لبنان يتمّ بحثها بالتنسيق مع الجانبين الفرنسي والقبرصي، وقد تمّ إطلاع السفير الأميركي ميشال عيسى عليها، وهو اكّد انّه لن يعرقل، لكن الواضح، أن لا حماسة أميركية، وهناك برودة في التعاطي مع الحرب في لبنان، أي بطريقة أوضح، الأميركي يتعاطى وفق 3 لاءات: لا مبادرة، لا حماسة، لا عرقلة.
وأشارت المصادر إلى انّ نقاط البحث التي تتضمنها أجندة العمل بالتشاور مع الوسطاء، ترتكز على ورقة النقاط الأربع التي طرحها رئيس الجمهورية في شكل موسع أكثر، وتتضمن تفاصيل اكثر حول مبادرة لبنان للحل.
ولم يتمّ الاتفاق بعد حول مقر التفاوض أيكون في قبرص أم باريس، ولكن المرجح أن يكون قبرص كونها الرئيسة الحالية للاتحاد الاوروبي.
08 :11
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة: ما الذي ينتظر لبنان؟ (الجمهورية) تتمة
07 :57
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ على الجليل إلى 80
07 :53
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا تتمة
07 :50
إستهداف جسر الليطاني في طيرفلسيه
07 :36
غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف فان على طريق قانا
07 :35
ترامب: ترقّبوا ما سيحدث..! (Skynews) تتمة
-
13 March 2026
-
13 March 2026
-
13 March 2026
-
-
13 March 2026
-
13 March 2026
-
-
13 March 2026
-
-
13 March 2026
-
-
13 March 2026
-
-
13 March 2026
-
-
13 March 2026