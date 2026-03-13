الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار
13 March 2026
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:أبلغت أوساط سياسية إلى «الجمهورية»، انّ الإستهداف الإسرائيلي المتكرر لبيروت، والذي تصاعد في اليومين الأخيرين، يرمي إلى تحقيق أهداف عدة من بينها:
ـ زيادة الضغط على الدولة اللبنانية من خلال قصف العاصمة، لدفعها إلى مواجهة «حزب الله» ونزع سلاحه.
ـ شن حرب نفسية على اللبنانيين عبر توسيع الدائرة الجغرافية للاعتداءات، وإيصال رسالة بعدم وجود منطقة آمنة في لبنان، وعدم وجود خطوط حمر أمام العدوان الإسرائيلي.
ـ محاولة تأليب البيئة غير الشيعية على الحزب وبيئته النازحة.
ـ السعي إلى إثبات قوة الردع في مواجهة الصواريخ المنهمرة من الجنوب على شمال اسرائيل.
ومن جهتها، مصادر «حزب الله» كشفت لـ«الجمهورية» انّ الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار، ويشترط التزام إسرائيل باتفاقية وقف إطلاق النار ومن بعدها لكل حادث حديث.
06 :47
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي (الجمهورية) تتمة
06 :41
وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت توقف إقامة الأعراس في صالاتها حتى إشعار آخر
06 :34
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي وتحذر السكان من مغادرة أماكنهم الآمنة
06 :24
الوكالة الوطنية: غارات على طيرفلسيه والقليلة وقصف مدفعي لأطراف القوزح ورامية (وطنية)
06 :11
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة (سكاي نيوز عربية) تتمة
06 :09
الإعلان عن مقـتل ضابط فرنسي وإصابة 5 آخرين بهـجوم للمقاومة العراقية
