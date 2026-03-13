الميادين: الطيران الحربي الإسرائيلي يعتدي بغارات على النبعة، والجناح، والضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب، مع استمرار تحليقه في الأجواء.





أفاد مراسل الميادين في بيروت، بأن عدواناً إسرائيلياً بغارة جوية استهدف منطقة الجناح، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد.



كما استهدفت غارة إسرائيلية شقة في منطقة النبعة ببرج حمود شمال شرق بيروت.





وكان مراسلنا قد ذكر في وقتٍ سابق، من منتصف ليل الخميس - الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عدواناً عبر غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.



وفي الجنوب، شن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا بلدتي صريفا وصير الغربية.



وضمن اعتداءاته المستمرة على لبنان، شنّ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عدواناً بغارة على كلية العلوم في ​الجامعة اللبنانية، في منطقة الحدث، ما أسفر عن استشهاد ​مدير الكلية حسين بزي​ والدكتور مرتضى سرور.