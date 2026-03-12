تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
12 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
بيروت في 12 آذار 2026:
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، أطلقت شركتا ألفا وتاتش باقة بيانات مجانية مخصصة للتعليم من بُعد، تهدف إلى ضمان استمرار تعليم التلامذة والطلاب في كل المراحل، مع وصول مجاني إلى منصات التعليم عبر الشركتين.
تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات وزير الاتصالات شارل الحاج وطلب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي.
تتضمن الباقة 20 جيغابايت مخصصة للتعلم الإلكتروني، وهي صالحة للاستخدام خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:00 بعد الظهر، ما يتيح للكادر التعليمي والطلاب الوصول المجاني إلى منصتي Microsoft Teams و"مدرستي"، إضافة إلى أي وسائط أخرى تحددها وزارة التربية.
تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية المتكاملة لتذليل العقبات أمام القطاع التربوي وتأمين استمرار التعليم، مع استجابة فورية من قطاع الخليوي.
