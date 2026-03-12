كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
-
12 March 2026
-
43 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
بيان صادر عن كتلة الوفاء للمقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي:
يطلّ يوم القدس على المسلمين والمستضعفين هذا العام، وسط شهادة حيّة تؤكد فيها الحرب العدوانية ضدّ الجمهورية الإسلامية في إيران صدقية المعاني والأبعاد والدلالات التي رمى إليها وقصد التنبيه إليها قبل نصف قرن الإمام الخميني (قدس سره)، باعث نهضة الأمة في الزمن الراهن ومجدّد دورها وحيويتها في صناعة التحولات.
إذ إنّ استهداف إيران ونظامها السياسي المتبني لقضية تحرير القدس كمدخل لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، يعكس حجم التورط الأمريكي والغربي عمومًا مع الصهيونية العالمية في احتلال عاصمة الحضور الحضاري للمناهضين للاستعمار والاحتلال وقوى التسلط والهيمنة. كما يؤكد موقعية القدس كخط تماس ساخن بين قوى التحرّر وقوى الاستعمار في منطقة تمثل قلب العالم.
إنّ مستوى التنمّر العدواني الذي بلغته القوى العدوانية المتحالفة ضدّ شعوب منطقتنا ومصالحها بات يؤشر إلى حجم وفاعلية الدور الاستنهاضي الذي التزمته الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لرفع منسوب الاهتمام والمقاربة الجادة لرسم مستقبل المنطقة في ضوء مناهضة الاحتلال الصهيوني ومقاومة كيانه الغاصب وإسقاط مشاريع السلب والضم والاستحواذ الناعم على المنطقة ومواردها وثرواتها من قبل قوى الاستكبار الطاغوتية وعلى رأسها الإدارة الأميركية وحارس مصالحها العدوانية الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وفلسطين.
إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ ترى في المواجهة القائمة اليوم بشكل مباشر بين اللص الدولي الأصيل والمباشر ومستخدميه الإقليميين من جهة وبين الجمهورية الإسلامية الداعمة لأصحاب الحق المشروع المتمثلين بالشعب الفلسطيني وحلفائه المقاومين من جهة أخرى، مؤشرًا استراتيجيًا واعدًا لإنهاء الضبابية وحالة النفاق التي سترت بشاعة العدوانية الأميركية والصهيونية على المنطقة كلها طوال الفترة الماضية من الصراع. وها هي المواجهة المحتدمة اليوم تفتح مسارًا جديدًا سيبدأ معه عدّ عكسي باتجاه التحرر من الاستيلاب والنهوض لتقرير جاد للمصير.
إن كتلة الوفاء للمقاومة تجدّد في المناسبة العظيمة هذه وقوفها وتضامنها الكامل مع الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها وشعبها، وكذلك مع الشعب الفلسطيني المقاوم والشجاع، وتدعو إلى مزيد من التكامل على كل المستويات للانتقال إلى مرحلة جديدة من الصراع الحاسم من أجل تأكيد هوية الأمة الحضارية وتعزيز قدراتها على النهوض والتحرّر الشامل، وتفخر باعتزاز بما تؤديه المقاومة الإسلامية في لبنان من تصدٍّ وإعاقة وإحباط لأهداف العدوان الصهيوني على لبنان والمنطقة.
-
Just in
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة تفاحتا في صيدا
-
16 :56
lbci: الغارة الاسرائيلية على الجامعة اللبنانية استهدفت مدير كلية العلوم حسين بزي ومساعده
-
16 :54
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جبل لبنان وبيروت
-
16 :49
الجديد: استشهاد مدير كلية العلوم ودكتور آخر في الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الحدث
-
16 :45
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل تتمة
-
16 :44
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
-
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
-
EXCLUSIVE
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
-
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
-
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
-
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
-
EXCLUSIVE
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
-
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
-
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
-
فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
-
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
-
كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
-
إخلاء "القرض الحسن" في صيدا
-
الصحافي علي نور الدين: التلويح باصطفافات داخل الجيش محاولة الإنتحار الأخيرة!
-
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟
-
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
-
إسرائيل توسّع انتشارها في لبنان.. من 5 إلى 18 نقطة عسكرية
-
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس
-
-
Just in
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة تفاحتا في صيدا
-
16 :56
lbci: الغارة الاسرائيلية على الجامعة اللبنانية استهدفت مدير كلية العلوم حسين بزي ومساعده
-
16 :54
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جبل لبنان وبيروت
-
16 :49
الجديد: استشهاد مدير كلية العلوم ودكتور آخر في الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الحدث
-
16 :45
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل تتمة
-
16 :44
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
-
-
-
12 March 2026
-
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
-
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
-
-
-
12 March 2026
-
خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها!
-
-
12 March 2026
-
رصيد ميسي يتجمد مؤقتاً
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
-
-
-
12 March 2026
-
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
-
-
-
12 March 2026
-
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
-
-
12 March 2026