كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء: حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح

️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

️حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر.

️جيش الدفاع لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية.

أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا."