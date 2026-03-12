فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
12 March 2026
59 mins ago
source: tayyar.org
أفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" بأنّه سُجّل فقدان الاتّصال بمسيّرة إسرائيليّة في منطقة شعب القلب في بلدة شبعا، ما دفع إسرائيل إلى استهدافها.
Just in
15 :24
بيان المرشد الإيراني:
- نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأميركية فيها ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو
- نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأميركية وسننتقم للجرائم التي ارتكبها العدو
15 :21
ترامب: أهم شيء بالنسبة لي هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط بل والعالم أجمع
15 :17
سي إن إن عن تقييمات استخبارية أمريكية: مقتل عشرات من كبار مسؤولي إيران لم يشكل خطرا على قبضة النظام
15 :13
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟ تتمة
15 :06
رجي استدعى السفير الإيراني... تتمة
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وبلدات عدة في شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان
12 March 2026
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026
-
-
12 March 2026