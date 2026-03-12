استشهد المصور والمخرج محمد شهاب، مع ابنته الصغيرة، متأثرين بجراحهما إثر الغارة التي استهدفتشفة في عرمون أمس.

شهاب من بلدة برعشيت، وكان من أبرز مصوري الأعمال السينمائية، أبرزها مسلسل "مولانا".