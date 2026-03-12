"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
12 March 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
أوضحت بلدية عشقوت في بيان صادر عنها حقيقة ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عبر بعض الوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق بعض الطرقات وإخلائها، ولا سيما في المنطقة المحيطة بـ مدرسة اسكندر رزق الرسمية.
وأكدت البلدية أن "هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة"، داعية المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية".
وأشارت إلى أنها" قامت بتسليم كافة البيانات والسجلات المتعلقة بالمقيمين والوافدين إلى البلدة إلى الأجهزة الأمنية المختصة، بما فيها الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وذلك في إطار التعاون الدائم مع السلطات المعنية وتعزيز الشفافية والحفاظ على الأمن والاستقرار".
ولفتت البلدية إلى أنها" تواصل، عبر شرطة البلدية، متابعة مختلف الأوضاع والمستجدات بشكل يومي ودقيق وبروح المسؤولية الوطنية".
13 :58
القيادة المركزية الأميركية: نشن غارات "دقيقة وفتاكة" في إيران
13 :57
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة! تتمة
13 :47
وزير الطاقة الأميركي لـ" إن بي سي": العملية العسكرية في إيران ستستغرق أسابيع وليس أشهرًا
13 :46
غارة إسرائيلية تستهدف دبين في الجنوب
13 :34
مرقص يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء:- سلام أكّد الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة
- سلام طلب من وزير الخارجيّة استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع حزب الله- توجّهت بنداءَين إلى الإعلاميين منبّهًا من الفتنة واللجوء الوحدة المتخصصة في وزارة الإعلام لمكافحة الأخبار المضللة
- الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”
- سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
- إطلاق موضوع الضباط الوطنيين يضر بالمؤسسة العسكرية وهو مساس بوحدة البلد
- وزير الدفاع أشار إلى أن خبر إطلاق الضباط الوطنيين هو موضوع مريب
- القانون الجزائي هو المرجع الوحيد للمحاكمة في قضايا تمس السلم الأهلي والتهديد بالقتل وهؤلاء لا يشبهون الشعب
13 :33
القناة 15 الإسرائيليّة عن مصدر حكوميّ إسرائيليّ: سنُهاجم البنى التحتيّة في لبنان ما لم تتحرّك حكومته
12 March 2026
12 March 2026
12 March 2026
12 March 2026
12 March 2026
-
-
12 March 2026
12 March 2026
12 March 2026
12 March 2026