أوضحت بلدية عشقوت في بيان صادر عنها حقيقة ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عبر بعض الوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق بعض الطرقات وإخلائها، ولا سيما في المنطقة المحيطة بـ مدرسة اسكندر رزق الرسمية.

وأكدت البلدية أن "هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة"، داعية المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية".

وأشارت إلى أنها" قامت بتسليم كافة البيانات والسجلات المتعلقة بالمقيمين والوافدين إلى البلدة إلى الأجهزة الأمنية المختصة، بما فيها الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وذلك في إطار التعاون الدائم مع السلطات المعنية وتعزيز الشفافية والحفاظ على الأمن والاستقرار".

ولفتت البلدية إلى أنها" تواصل، عبر شرطة البلدية، متابعة مختلف الأوضاع والمستجدات بشكل يومي ودقيق وبروح المسؤولية الوطنية".