باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني
-
12 March 2026
-
10 secs ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
ميشال أبونجم -
لم تسفر مساعي باريس لحماية لبنان من تداعيات الحرب التي انطلقت قبل 12 يوماً مع الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من انخراط «حزب الله» اللبناني فيها عن نتائج محددة.
فالرئيس إيمانويل ماكرون تجاوب سريعاً مع «النداء» الذي وجهه إليه نظيره اللبناني جوزيف عون، وأطلق مروحة واسعة من الاتصالات شملت بالطبع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، وتمددت لتشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأميركي، والعديد من القادة العرب والأوروبيين. كما أن ماكرون أرسل رئيس الأركان الفرنسي فابيان ماندون إلى بيروت حاملاً مجموعة من الاقتراحات التي تعتبرها باريس كفيلة، في مرحلة أولى، بخفض التصعيد ثم العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية دولية بحثاً عن اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل.
وفي تغريدة له يوم 5 مارس (آذار)، كتب ماكرون ما يلي: «يجب القيام بكل ما يلزم لمنع هذا البلد القريب من فرنسا من الانجرار مجدداً إلى الحرب».
وأشار ماكرون إلى «خطة» تم وضعها مع السلطات اللبنانية بعد مشاورات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب ما كتبه، فإنه «يجب على (حزب الله) أن يوقف فوراً إطلاق النار باتجاه إسرائيل.
وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية». وبالتوازي، فإنه حصل على «تعهد» من السلطات اللبنانية بالسيطرة على المواقع التي يشغلها «حزب الله» وأن تعود إليها «المسؤولية الكاملة عن الأمن في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية». كذلك طلب ماكرون من نتنياهو «ألا يوسع نطاق الحرب على لبنان» ومن الإيرانيين «عدم إشراك لبنان أكثر في حرب ليست حربه».
بعد مرور نحو الأسبوع على الجهود التي أطلقها ماكرون ومعه دبلوماسية بلاده، يتعين الاعتراف بأن أياً من عناصر خطته لم يتوافر: فبدل أن تذهب الأمور على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، فإن الحرب زادت ضراوة وتمددت أكثر فأكثر، وأعداد النازحين والمهجرين تكاثرت، والسلطات اللبنانية لم تحقق أياً من وعودها، و«حزب الله» لم «يوقف فوراً» إطلاق النار، وإسرائيل منخرطة في حرب واسعة في لبنان، والاتصالات مع نتنياهو وترمب جاءت مخيبة.
وجل ما حصل عليه لبنان أمران: الأول، اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمناقشة الحرب الدائرة، ولكن من غير مشروع قرار أو تصويت، إلى درجة يبدو فيها المجلس عاجزاً عن الحركة. والثاني، مساعدات مالية وإنسانية فرنسية وعدد من المدرعات التي لن تغير من واقع الجيش اللبناني شيئاً. ورغم أن باريس تؤيد بقوة مبادرة الرئيس عون رباعية العناصر، فإنها لم تصدر أي تعليق عليها، ولم يعرف ما إذا سعت لدفع الاتحاد الأوروبي لتبيني مبادئها، وخصوصاً أن أوروبا «وفرنسا على رأسها» دفعت دوماً باتجاه محادثات سياسية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وأعربت عن دعمها لعون عندما سمى مدنياً «السفير سيمون كرم» ليشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية «الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة».
بالنظر لما سبق، فإن باريس تكرر ما تقوله منذ أسبوع.
وإذا كانت خطة باريس تهدف في خطوة أولى إلى خفض التصعيد ثم إطلاق مسار سياسي لاحق، فإن الواقع يشي بأن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، وأن الأوراق التي تملكها باريس للتأثير على الوضع ليست كافية، خصوصاً أن الطرف الأميركي، وهو الجهة التي من شأنها التأثير في مواقف نتنياهو، لا تبدو اليوم مستعدة للضغط عليه. كذلك، فإن الأخير يعتبر أن لديه فرصة فريدة تمكنه من أن يضرب «حزب الله» وأن ينجح في إضعافه، وفي الضغط على السلطات اللبنانية لحشرها والحصول منها على تنازلات سياسية.
وتكشف مصادر فرنسية أن الاتصالات التي أجراها ماكرون مع نتنياهو، وأيضاً مع الرئيس الإيراني بزشكيان حصلت في أجواء متوترة، علماً بأن علاقات ماكرون بنتنياهو بالغة السوء أساساً، وليس من سبب يدفع الأخير للتجاوب مع دعوات الرئيس الفرنسي فيما يخص الملف اللبناني.
من هنا، فإن الأمور، كما تتخوف باريس، ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، خصوصاً أن «حزب الله» ربط توقفه عن استهداف إسرائيل بتوقف الحرب على إيران؛ وهذا ما لا يبدو قريب الحصول.
-
Just in
-
09 :24
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش تتمة
-
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني! تتمة
-
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش تتمة
-
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية) تتمة
-
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن) تتمة
-
08 :53
وزارة الكهرباء الكويتية: 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات
-
-
Other stories
-
-
-
مخاوف من مواجهة شاملة واجتياح إسرائيلي يتجاوز الليطاني
-
الجمهورية: لا تطمينات
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
-
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
-
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
-
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
-
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
-
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
-
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
-
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
-
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
-
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
-
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
-
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
-
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
-
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
-
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
-
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
-
-
Just in
-
09 :24
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش تتمة
-
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني! تتمة
-
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش تتمة
-
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية) تتمة
-
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن) تتمة
-
08 :53
وزارة الكهرباء الكويتية: 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية “تعرّضت لهجوم” في المياه الإقليمية
-
-
12 March 2026
-
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
-
-
-
12 March 2026
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
-
-
-
12 March 2026
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
-
-
-
12 March 2026
-
خبراء يحددون أسوأ أوقات اليوم لتناول الوجبات السكرية
-
-
12 March 2026
-
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا
-
-
-
12 March 2026
-
أسعار النفط تعاود الارتفاع فوق 100 دولار مع تصاعد التوترات
-
-
12 March 2026
-
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى
-
-
-
12 March 2026
-
تراجع أسعار الذهب
-
-
12 March 2026
-
يدفعها من ماله الخاص.. "هدية غريبة" من ترامب تثير التساؤلات
-
-
-
12 March 2026