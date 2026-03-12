weather logo
Tayyar Article

وزارة الصحة الإسرائيلية: 2745 إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب منهم 85 ما زالوا يتلقون العلاج

  • 12 March 2026
  • 46 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

