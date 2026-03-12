حرس الثورة الإيرانية ينفذ الموجة الـ40 من "الوعد الصادق 4" بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في لبنان، ويعلن عن استهداف أكثر من 50 موقعاً في الأراضي المحتلة.



أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، في بيانه رقم "33"، تنفيذ الموجة الـ40 من عملية "الوعد الصادق 4"، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في لبنان.



وفي التفاصيل، أوضح البيان أن العملية استهدفت أكثر من 50 موقعاً في الأراضي المحتلة، مشدداً على أن الضربات فرضت واقعاً ميدانياً جديداً على العدو الإسرائيلي.





استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية والأميركية

وأضاف البيان، أنه "تم تنفيذ العملية على مدار 5 ساعات تحت الرمز المبارك يا أمير المؤمنين عليه السلام"، باستخدام مزيج من صواريخ "قدر، عماد، خيبرشكن وفتاح" من قبل حرس الثورة، إلى جانب هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ من قِبل حزب الله.



كما أفاد البيان أن الضربات شملت القواعد العسكرية الإسرائيلية من شمال الأراضي المحتلة (حيفا) إلى مركزها "تل أبيب" وجنوبها "بئر سبع".



وأضاف أنه خلال هذه الهجمة الواسعة تعرضت قاعدتا "الأزرق" و"الخرج" الأميركيتين في المنطقة أيضاً لضربات صاروخية مؤثرة من قبل حرس الثورة.

إعلام إسرائيلي: "السكان" في حالة إنذار دائم

من جهته، تحدّث الإعلام الإسرائيلي، عن أن الساعات الـ24 الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في إطلاق الصواريخ من إيران تجاه "إسرائيل"، مع تصاعد الخسائر بين الجنود، مضيفاً أن "السكان" في حالة إنذار دائم ويضطرون للاختباء في الملاجئ.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقتٍ سابق أن صفارات الإنذار استمرّت في مختلف أنحاء "إسرائيل" لساعات، وسط سماع انفجارات في الوسط والشمال.

المقاومة الإسلامية تستهدف بعشرات الصواريخ المستوطنات الإسرائيلية

في غضون ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إطلاق عمليات "العصف المأكول"، مؤكدةً أنها استهدفت بعشرات الصواريخ المستوطنات التي سبق التحذير بإخلائها ضمن منطقة 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية الفلسطينية.





وأضافت المقاومة أنّه ضمن سلسلة عمليات "العصف المأكول"، وفي إطار التحذير الذي وجّهته لمستوطنتي "كريات شمونة" و"نهاريا"، جرى استهدافهما بصليات صاروخية، بالإضافة إلى استهداف قاعدة "مسغاف" وشركة "يوديفات" للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.



وأشارت كذلك إلى أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة "عميعاد" شمال بحيرة طبريا وقاعدة "شمشون" غرب بحيرة طبريا بصليات من الصواريخ النوعية، بالإضافة إلى مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي (قاعدة دادو) وقاعدة "عين زيتيم" شمال صفد المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.

أكثر من 100 صاروخ بدقائق من لبنان

هذا وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن أكثر من 100 صاروخ أُطلق بدقائق من لبنان في اتجاه الشمال، ليرتفع العدد خلال 3 ساعات إلى 200.



وفي وقتٍ سابق الأربعاء، أعلن حرس الثورة في إيران انطلاق الموجة الـ39 من عملية "الوعد الصادق 4" باسم وذكرى شهداء إيران، وبشكل خاص الشهيد أمير موسوي، ضد أهداف أميركية في المنطقة.





وأشار إلى أنه تم تدمير القواعد الأميركية في الخليج بواسطة صواريخ "قدر" متعددة الرؤوس الحربية و"خرمشهر" متعددة الرؤوس الحربية و"عماد".