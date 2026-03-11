توقف النائب السابق أمل أبو زيد عند وداع كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي، وكتب على "أكس": "في القليعة الصامدة اليوم، لم يكن وداع الأب بيار الراعي مجرد جنازة، بل لحظة وفاءٍ عميقة لراعٍ أحب شعبه وخدمه بصمتٍ وإيمان وشجاعة.

وقد أعطت مشاركة قائد الجيش في الوداع رسالة طمأنينة وتضامن تلاقت مع رسالة البابا لاون الاستثنائية التي أعطت للمشهد مع حضور السفير البابوي بُعدًا كنسيًا وروحيًا كبيرًا عَكَس مكانة الراعي في قلب الكنيسة".